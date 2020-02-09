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Материалы

Реал Сосьедад - Атлетик

09.02.2020, Воскресенье, 16:00 мск Сан-Себастьян, стадион Реале Арена Испания. Примера, 23 тур Реал Сосьедад - Атлетик
Испания. Примера (2019/2020)
3 тур
30 августа, пятница 23:00 Атлетик 2:0 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2018/2019)
22 тур
2 февраля, суббота 18:15 Реал Сосьедад 2:1 Атлетик
8 тур
5 октября, пятница 22:00 Атлетик 1:3 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2017/2018)
35 тур
28 апреля, суббота 17:15 Реал Сосьедад 3:1 Атлетик
16 тур
16 декабря, суббота 18:15 Атлетик 0:0 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2016/2017)
27 тур
12 марта, воскресенье 14:00 Реал Сосьедад 0:2 Атлетик
8 тур
16 октября, воскресенье 17:15 Атлетик 3:2 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2015/2016)
25 тур
21 февраля, воскресенье 20:15 Атлетик 0:1 Реал Сосьедад
6 тур
27 сентября, воскресенье 21:30 Реал Сосьедад 0:0 Атлетик
Испания. Примера (2014/2015)
34 тур
28 апреля, вторник 23:00 Атлетик 1:1 Реал Сосьедад
15 тур
14 декабря, воскресенье 23:00 Реал Сосьедад 1:1 Атлетик
Испания. Примера (2013/2014)
37 тур
11 мая, воскресенье 19:00 Атлетик 1:1 Реал Сосьедад
18 тур
5 января, воскресенье 23:00 Реал Сосьедад 2:0 Атлетик
Испания. Примера (2012/2013)
25 тур
23 февраля, суббота 00:30 Атлетик 1:3 Реал Сосьедад
6 тур
29 сентября, суббота 22:00 Реал Сосьедад 2:0 Атлетик
Испания. Примера (2011/2012)
26 тур
4 марта, воскресенье 19:00 Атлетик 2:0 Реал Сосьедад
7 тур
2 октября, воскресенье 14:00 Реал Сосьедад 1:2 Атлетик
Испания. Примера (2010/2011)
33 тур
23 апреля, суббота 23:55 Атлетик 2:1 Реал Сосьедад
14 тур
5 декабря, воскресенье 23:00 Реал Сосьедад 2:0 Атлетик
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 9 3 70:25 +45 87
2. Барселона 38 25 7 6 86:38 +48 82
3. Атлетико М 38 18 16 4 51:27 +24 70
4. Севилья 38 19 13 6 54:34 +20 70
5. Вильярреал 38 18 6 14 63:49 +14 60
6. Реал Сосьедад 38 16 8 14 56:48 +8 56
7. Гранада 38 16 8 14 52:45 +7 56
8. Хетафе 38 14 12 12 43:37 +6 54
9. Валенсия 38 14 11 13 46:53 -7 53
10. Осасуна 38 13 13 12 46:54 -8 52
11. Атлетик Б 38 13 12 13 41:38 +3 51
12. Леванте 38 14 7 17 47:53 -6 49
13. Вальядолид 38 9 15 14 32:43 -11 42
14. Эйбар 38 11 9 18 39:56 -17 42
15. Бетис 38 10 11 17 48:60 -12 41
16. Алавес 38 10 9 19 34:59 -25 39
17. Сельта 38 7 16 15 37:49 -12 37
18. Леганес 38 8 12 18 30:51 -21 36
19. Мальорка 38 9 6 23 40:65 -25 33
20. Эспаньол 38 5 10 23 27:58 -31 25
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