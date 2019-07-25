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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Будучность - Заря
Будучность - Заря: обзор матча 25 июля 2019
Будучность
25.07.2019, четверг, 21:45
Лига Европы, 2 раунд
1 : 3
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Заря
15'
А. Громов
19'
А. Громов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Будучность - Заря
19'
ГОЛ! 0:2!
А. Громов
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Громов
Начало матча
Статистика матча Будучность - Заря
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Будучность
Черногория. Первая Лига, 17 тур
Будучность
- : -
29.11.2026
Младость Донья-Горица
Черногория. Первая Лига, 16 тур
Езеро
0 : 0
13.11.2026
Будучность
Черногория. Первая Лига, 15 тур
Будучность
1 : 4
07.11.2026
Отрант-Олимпик
Черногория. Первая Лига, 14 тур
Бокель
0 : 1
02.11.2026
Будучность
Черногория. Первая Лига, 13 тур
Будучность
3 : 2
27.10.2026
Морнар
Черногория. Первая Лига, 12 тур
Будучность
3 : 3
22.10.2026
Арсенал Тив
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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