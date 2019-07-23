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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Арарат-Армения - Линкольн
Арарат-Армения - Линкольн: обзор матча 23 июля 2019
Арарат-Армения
23.07.2019, вторник, 18:00
Лига Европы, 2 раунд
2 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Линкольн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Арарат-Армения - Линкольн
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арарат-Армения
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Ван
1 : 2
20.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Урарту
0 : 0
08.11.2026
Арарат-Армения
Лига Европы, 4 тур
Торренсе
3 : 2
05.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Арарат-Армения
3 : 0
01.11.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Арарат-Армения
2 : 1
26.10.2026
Ноа
Линкольн
Лига конференций, 4 тур
Эгнатия
- : -
26.11.2026
Линкольн
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Лига конференций, 1 тур
Бранн
2 : 1
15.10.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Ларн
0 : 3
27.08.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Линкольн
0 : 2
20.08.2026
Ларн
Информация о матче
Стадион:
Виктория Стэдиум
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