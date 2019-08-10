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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Атлетико - Ювентус
Атлетико - Ювентус: обзор матча 10 августа 2019
Атлетико
10.08.2019, суббота, 19:06
Международный кубок чемпионов
2 : 1
Завершен
Ювентус
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Атлетико - Ювентус
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Атлетико
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Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
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1 : 2
08.11.2026
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0 : 2
03.11.2026
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Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
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Испания. Примера, 10 тур
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1 : 0
24.10.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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20.10.2026
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4 : 0
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22.11.2026
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Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
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Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Френдс Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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