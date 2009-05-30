Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо-Брест - Днепр
Динамо-Брест - Днепр: обзор матча 30 мая 2009
Динамо-Брест
30.05.2009, суббота, 00:00
Чемпионат Белоруссии, 10 тур
0 : 0
Завершен
Днепр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Динамо-Брест - Днепр
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
- : -
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Арсенал
0 : 1
09.10.2026
Динамо-Брест
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
- : -
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
25.10.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Днепр
2 : 3
11.10.2026
Динамо Мн
Информация о матче
Стадион:
ГОСК "Брестский"
Новости команд
Все
Динамо-Брест
Днепр
«Минск» – «Динамо-Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Неман» – «Днепр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Высшая лига: шансы «Минска» и «Динамо-Бреста» на победу в матче 28 тура
7 ноября
Высшая лига: шансы «Немана» и «Днепра Могилев» на победу в матче 28 тура
7 ноября
«Днепр» – «Гомель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Минск» – «Динамо-Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Высшая лига: шансы «Минска» и «Динамо-Бреста» на победу в матче 28 тура
7 ноября
«Динамо-Брест» – «Витебск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Высшая лига: шансы «Динамо-Бреста» и «Витебска» на победу в матче 27-го тура
30 октября
Российский игрок возглавил гонку бомбардиров чемпионата Беларуси
26 октября
«Неман» – «Днепр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Высшая лига: шансы «Немана» и «Днепра Могилев» на победу в матче 28 тура
7 ноября
«Днепр» – «Гомель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Высшая лига: шансы «Днепра Могилев» и «Гомеля» на победу в матче 27-го тура
30 октября
«Арсенал» – «Днепр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+