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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Шальке-04
Майнц - Шальке-04: обзор матча 16 февраля 2020
Майнц
16.02.2020, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Шальке-04
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Шальке-04
86'
Желтая карточка
А. Кутуджу
82'
Замена
Х. Миранда
️️️️
А. Арит
Замена
П. Кунде
️️️️
Д. Латца
82'
75'
Замена
А. Кутуджу
️️️️
Б. Раман
Замена
Ж. Матета
️️️️
А. Салаи
73'
Замена
К. Онисиво
️️️️
Л. Озтюнали
66'
63'
Замена
О. Кабак
️️️️
Ж. Тодибо
58'
Желтая карточка
Ж. Тодибо
Желтая карточка
Д. Бросински
53'
Желтая карточка
Д. Брума
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Адам Салаи
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
77
Амин Арит
АП
14
Бенито Раман
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
9
Карим Онисиво
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Шальке-04
34
Михаэль Лангер
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
39
Рабби Матондо
ПВ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
3-2-3-2
27
Центнер
6
Сент-Джуст
25
Брума
13
Ниахате
17
Баку
18
Бросински
18
Баррейро
46
Латца
21
Озтюнали
19
Квайсон
11
Салаи
4-1-2-1-2
1
Нюбель
20
Тодибо
22
Настасич
3
Кенни
5
Очипка
8
Маскарель
18
Шепф
22
МакКенни
77
Арит
11
Грегоритч
14
Раман
46
Латца
25
Кунде
25
Кунде
46
Латца
21
Озтюнали
9
Онисиво
9
Онисиво
21
Озтюнали
11
Салаи
14
Матета
14
Матета
11
Салаи
77
Арит
33
Миранда
33
Миранда
77
Арит
20
Тодибо
5
Кабак
5
Кабак
20
Тодибо
14
Раман
23
Кутуджу
23
Кутуджу
14
Раман
Остались в запасе
Майнц
Шальке-04
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
39
Рабби Матондо
ПВ
22
Левент Мерджан
АП
34
Михаэль Лангер
ВР
8
Тимо Беккер
ЦЗ
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Остались в запасе
39
Рабби Матондо
ПВ
22
Левент Мерджан
АП
34
Михаэль Лангер
ВР
8
Тимо Беккер
ЦЗ
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Майнц - Шальке-04
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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