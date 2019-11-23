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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Шальке-04
Вердер - Шальке-04: обзор матча 23 ноября 2019
Вердер
23.11.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Шальке-04
80'
Ю. Осако
43'
А. Арит
53'
Б. Раман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Шальке-04
87'
Желтая карточка
О. Маскарель
ГОЛ! 1:2!
Ю. Осако
80'
72'
Желтая карточка
М. Настасич
Желтая карточка
Ф. Баргфреде
70'
Желтая карточка
С. Лангкамп
55'
53'
ГОЛ! 0:2!
Б. Раман
Желтая карточка
М. Эггештайн
51'
43'
ГОЛ! 0:1!
А. Арит
Пас отдал
Б. Раман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
77
Амин Арит
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Шальке-04
33
Хуан Миранда
ЛЗ
11
Фабиан Резе
ЛВ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
4-3-2-1
1
Павленка
6
Аугустинссон
4
Лангкамп
13
Велькович
23
Гебре Селасси
8
Эггештайн
8
Шахин
44
Баргфреде
18
Классен
7
Рашица
10
Осако
4-1-1-2-2
1
Нюбель
3
Кенни
22
Настасич
5
Кабак
5
Очипка
8
Маскарель
8
Сердар
20
Калиджиури
77
Арит
13
Ут
14
Раман
Остались в запасе
Вердер
Шальке-04
14
Бенжамин Голлер
ПВ
36
Кристиан Гросс
ОП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
5
Михаэль Ланг
ПЗ
1
Стефанос Капино
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
33
Хуан Миранда
ЛЗ
7
Стивен Скрыбски
ПВ
11
Фабиан Резе
ЛВ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
14
Бенжамин Голлер
ПВ
36
Кристиан Гросс
ОП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
5
Михаэль Ланг
ПЗ
1
Стефанос Капино
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Остались в запасе
33
Хуан Миранда
ЛЗ
7
Стивен Скрыбски
ПВ
11
Фабиан Резе
ЛВ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Вердер - Шальке-04
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
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