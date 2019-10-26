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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - РБ Лейпциг
Фрайбург - РБ Лейпциг: обзор матча 26 октября 2019
Фрайбург
26.10.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
2 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
45+2'
Н. Хефлер
90'
Н. Петерсен
90+2'
Л. Клостерманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - РБ Лейпциг
Желтая карточка
В. Грифо
90'
+2
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Л. Клостерманн
Пас отдал
М. Кунья
ГОЛ! 2:0!
Н. Петерсен
Пас отдал
В. Грифо
90'
70'
Замена
М. Кунья
️️️️
Т. Вернер
Замена
Н. Шлоттербек
️️️️
Н. Хефлер
67'
Желтая карточка
Я. Хаберер
66'
Желтая карточка
Н. Хефлер
62'
60'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Э. Форсберг
56'
Замена
К. Нкунку
️️️️
М. Забитцер
51'
Желтая карточка
Д. Упамекано
ГОЛ! 1:0!
Н. Хефлер
45'
+2
Замена
В. Грифо
️️️️
Л. Темпельман
34'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Л. Вальдшмидт
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
20
Лино Темпельман
ЦП
9
Лукас Хелер
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Фрайбург
23
Никлас Тиде
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
8
Жером Гондорф
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
26
Брендон Боррелло
ЦФ
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
3-3-2-2
1
Флеккен
3
Линхарт
4
Кох
3
Хайнц
30
Гюнтер
27
Хефлер
7
Шмид
19
Хаберер
20
Темпельман
7
Вальдшмидт
9
Хелер
4-3-1-2
25
Гулачи
16
Клостерманн
4
Орбан
2
Упамекано
23
Хальстенберг
6
Демме
20
Забитцер
21
Айдара
10
Форсберг
11
Вернер
11
Лукман
20
Темпельман
32
Грифо
32
Грифо
20
Темпельман
27
Хефлер
4
Шлоттербек
4
Шлоттербек
27
Хефлер
7
Вальдшмидт
18
Петерсен
18
Петерсен
7
Вальдшмидт
20
Забитцер
28
Нкунку
28
Нкунку
20
Забитцер
10
Форсберг
15
Поульсен
15
Поульсен
10
Форсберг
11
Вернер
10
Кунья
10
Кунья
11
Вернер
Остались в запасе
Фрайбург
РБ Лейпциг
7
Роланд Салаи
ПВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
23
Никлас Тиде
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
26
Брендон Боррелло
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
7
Роланд Салаи
ПВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
23
Никлас Тиде
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
26
Брендон Боррелло
ЦФ
Остались в запасе
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Фрайбург - РБ Лейпциг
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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