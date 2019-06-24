Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Канзаc Сити
Коламбус - Канзаc Сити: обзор матча 24 июня 2019
Коламбус
24.06.2019, понедельник, 00:30
США. МЛС
0 : 1
Завершен
Канзаc Сити
48'
Ф. Гутьеррес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Коламбус - Канзаc Сити
Красная карточка
Х. Аффул
74'
69'
Желтая карточка
Г. Зуси
48'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Гутьеррес
45'
+1
Желтая карточка
М. Бислер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
14
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
6
Давид Гусман
ЦП
16
Эктор Хименес
ЦП
11
Дэвид Аккам
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Канзаc Сити
29
Тимоти Мелия
ВР
15
Сет Синович
ЦЗ
5
Мэтт Бислер
ЦЗ
21
Фелипе Гутьеррес
ЦП
10
Бенни Фейлхабер
ЦП
8
Грэм Зуси
ЦП
11
Кристиан Немет
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Коламбус
17
Джо Бендик
ВР
13
Рикардо Кларк
ЦП
Канзаc Сити
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
4
Николас Хаслер
ЦП
2-3-1
14
Фрэнсис
25
Аффул
6
Гусман
16
Хименес
11
Аккам
7
Сантуш
2-3-1
29
Мелия
15
Синович
5
Бислер
21
Гутьеррес
10
Фейлхабер
8
Зуси
11
Немет
Остались в запасе
Коламбус
Канзаc Сити
17
Джо Бендик
ВР
13
Рикардо Кларк
ЦП
Главный тренер
Вилфрид Нанси
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
4
Николас Хаслер
ЦП
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
17
Джо Бендик
ВР
13
Рикардо Кларк
ЦП
Остались в запасе
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
4
Николас Хаслер
ЦП
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Коламбус - Канзаc Сити
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
Новости команд
Все
Коламбус
Канзаc Сити
Игрок, которому Месси швырнул мяч в лицо, прокомментировал скандальный эпизод
16:03
4
Месси швырнул мяч в лицо сопернику
09:36
7
МЛС. «Интер Майами» Месси проиграл в плей-офф (0:3)
09:32
Российский игрок покинул клуб МЛС
20 ноября
3
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
5 ноября
1
Игрок, которому Месси швырнул мяч в лицо, прокомментировал скандальный эпизод
16:03
4
Месси швырнул мяч в лицо сопернику
09:36
7
МЛС. «Интер Майами» Месси проиграл в плей-офф (0:3)
09:32
МЛС. Месси не забил в 1-м матче после ЧМ, у Суареса 7 голов в 4 последних играх
2 августа
1
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
Российский игрок покинул клуб МЛС
20 ноября
3
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
5 ноября
1
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
31 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+