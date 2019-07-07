Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Текстильщик - Енисей
Текстильщик - Енисей: обзор матча 07 июля 2019
Текстильщик
07.07.2019, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
0 : 1
Завершен
Енисей
90+5'
А. Делькин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Текстильщик - Енисей
90'
+5
ГОЛ! 0:1!
А. Делькин
Замена
Е. Маричев
️️️️
М. Гайдуков
83'
82'
Замена
А. Делькин
️️️️
П. Долгов
Замена
И. Юрченко
️️️️
А. Радченко
78'
Замена
А. Щаницин
️️️️
Е. Попов
76'
74'
Замена
Р. Бугаев
️️️️
К. Савичев
Замена
М. Сидоров
️️️️
Е. Андреев
67'
66'
Замена
А. Ломакин
️️️️
А. Харитонов
46'
Замена
М. Комков
️️️️
А. Саркисов
43'
Желтая карточка
П. Долгов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
84
Иван Зириков
ВР
15
Кирилл Сараев
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
15
Евгений Андреев
ЦП
19
Евгений Попов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
7
Алексей Горюшкин
ПП
19
Максим Гайдуков
ПВ
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Енисей
47
Михаил Филиппов
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
83
Александр Харитонов
ЛП
64
Олег Ланин
ОП
27
Павел Рожков
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Тренев
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
2
Роман Путилин
ЦЗ
8
Александр Солодков
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
37
Евгений Маричев
АП
81
Максим Сидоров
АП
9
Илья Юрченко
ЦФ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
3
Валерий Ганус
ЦЗ
28
Ростислав Воробьев
ЦЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
22
Ярослав Матвиенко
ЦП
88
Денис Шнитов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
90
Артем Делькин
ЦФ
3-1-4-1-1
84
Зириков
15
Сараев
17
Фомин
9
Шилов
8
Мухаметзянов
15
Андреев
19
Попов
17
Батов
7
Горюшкин
19
Гайдуков
27
Радченко
3-2-3-2
47
Филиппов
4
Савичев
3
Гасанов
19
Гарбуз
64
Ланин
27
Рожков
88
Киреев
21
Раздорских
83
Харитонов
11
Саркисов
91
Долгов
27
Радченко
9
Юрченко
9
Юрченко
27
Радченко
19
Попов
13
Щаницин
13
Щаницин
19
Попов
19
Гайдуков
37
Маричев
37
Маричев
19
Гайдуков
15
Андреев
81
Сидоров
81
Сидоров
15
Андреев
4
Савичев
8
Бугаев
8
Бугаев
4
Савичев
83
Харитонов
90
Ломакин
90
Ломакин
83
Харитонов
11
Саркисов
10
Комков
10
Комков
11
Саркисов
91
Долгов
90
Делькин
90
Делькин
91
Долгов
Остались в запасе
Текстильщик
Енисей
1
Алексей Смирнов
ВР
2
Роман Путилин
ЦЗ
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
8
Александр Солодков
ЦП
Главный тренер
Денис Бояринцев
22
Ярослав Матвиенко
ЦП
3
Валерий Ганус
ЦЗ
88
Денис Шнитов
ЦП
28
Ростислав Воробьев
ЦЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
1
Михаил Опарин
ВР
8
Егор Иванов
ЦП
Главный тренер
Виктор Тренев
Остались в запасе
1
Алексей Смирнов
ВР
2
Роман Путилин
ЦЗ
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
8
Александр Солодков
ЦП
Остались в запасе
22
Ярослав Матвиенко
ЦП
3
Валерий Ганус
ЦЗ
88
Денис Шнитов
ЦП
28
Ростислав Воробьев
ЦЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
1
Михаил Опарин
ВР
8
Егор Иванов
ЦП
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Виктор Тренев
Статистика матча Текстильщик - Енисей
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
академии "Спартак"
Новости команд
Все
Текстильщик
Енисей
«Текстильщик» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 14:50
Тихонов назвал самого талантливого молодого футболиста РПЛ
Вчера, 10:58
10
«Енисей» – «Волга»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 08:32
Первая лига: шансы «Текстильщика» и «Арсенала Тула» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Первая лига: шансы «Енисея» и «Волги» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Текстильщик» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 14:50
Первая лига: шансы «Текстильщика» и «Арсенала Тула» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Определен фактор, который может погубить «Спартак»
12 ноября
11
«Волга» – «Текстильщик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига России: шансы «Волги Ульяновск» и «Текстильщика» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Тихонов назвал самого талантливого молодого футболиста РПЛ
Вчера, 10:58
10
«Енисей» – «Волга»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 08:32
Первая лига: шансы «Енисея» и «Волги» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Радимов назвал самого честного соперника в карьере
15 ноября
6
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+