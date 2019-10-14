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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Коринтианс
Сан-Паулу - Коринтианс: обзор матча 14 октября 2019
Сан-Паулу
14.10.2019, понедельник, 00:01
Бразилия. Серия А, 25 тур
1 : 0
Завершен
Коринтианс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
3
Че Че
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Коринтианс
1
Кассио
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Коринтианс
88
Мичел
ЦЗ
2-3-1
22
Алвеш
5
Арболеда
3
Че Че
15
Буэно
10
Эрнанес
12
Пато
3-1
1
Кассио
23
Фагнер
4
Жил
22
Авелар
19
Вагнер Лав
Остались в запасе
Сан-Паулу
Коринтианс
Главный тренер
Рожерио Сени
88
Мичел
ЦЗ
Главный тренер
Фабио Карилле
Остались в запасе
88
Мичел
ЦЗ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Фабио Карилле
Статистика матча Сан-Паулу - Коринтианс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сан-Паулу
1 : 0
18.10.2026
Васко да Гама
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
Морумби
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Сан-Паулу
Коринтианс
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
13:45
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24 октября
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