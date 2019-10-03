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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Васко да Гама
Атлетико Минейро - Васко да Гама: обзор матча 03 октября 2019
Атлетико Минейро
03.10.2019, четверг, 01:15
Бразилия. Серия А, 21 тур
1 : 2
Завершен
Васко да Гама
61'
Р. Отеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Минейро - Васко да Гама
ГОЛ! 1:0!
Р. Отеро
61'
Желтая карточка
Х. Касарес
39'
Начало матча
Статистика матча Атлетико Минейро - Васко да Гама
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Атлетико Минейро
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
- : -
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Информация о матче
Стадион:
Раймундо Сампайо
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