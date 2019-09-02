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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Атлетико Минейро
Коринтианс - Атлетико Минейро: обзор матча 02 сентября 2019
Коринтианс
02.09.2019, понедельник, 01:00
Бразилия. Серия А, 17 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико Минейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коринтианс - Атлетико Минейро
58'
Желтая карточка
Элиас
Начало матча
Статистика матча Коринтианс - Атлетико Минейро
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Атлетико Минейро
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
Новости команд
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Коринтианс
Атлетико Минейро
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