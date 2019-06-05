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Расписание матчей
Лига наций
Португалия - Швейцария
Португалия - Швейцария: обзор матча 05 июня 2019
Португалия
05.06.2019, среда, 21:45
Лига наций, 1/2 финала
3 : 1
Завершен
Швейцария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Португалия - Швейцария
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
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Лига наций, 5 тур
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1 : 4
14.11.2026
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04.10.2026
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2 : 4
01.10.2026
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1 : 2
27.09.2026
Португалия
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
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Лига наций, 5 тур
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0 : 0
13.11.2026
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Швейцария
3 : 0
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Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Драгау
Где смотреть матч:
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