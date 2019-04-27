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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Гамильтон Академикал - Ливингстон
Гамильтон Академикал - Ливингстон: обзор матча 27 апреля 2019
Гамильтон Академикал
27.04.2019, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 35 тур
3 : 3
Завершен
Ливингстон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Гамильтон Академикал - Ливингстон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Фалкирк
3 : 1
02.05.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Гамильтон Академикал
0 : 3
26.04.2025
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Гамильтон Академикал
0 : 0
19.04.2025
Куинз Парк
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Партик Тисл
1 : 2
12.04.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Данфермлайн
0 : 1
05.04.2025
Гамильтон Академикал
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Информация о матче
Стадион:
Нью Дуглас Парк
Новости команд
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Гамильтон Академикал
Ливингстон
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
2023.09.23 20:29
Коновалов объявил о переходе из «Ливингстона» в «Тобол»
2023.02.08 23:04
Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
2022.12.24 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
2022.10.19 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
2022.07.27 08:15
2
«Манчестер Юнайтед» интересуется 17-летним хавбеком «Гамильтона»
2016.11.15 08:45
1
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
2023.09.23 20:29
Коновалов объявил о переходе из «Ливингстона» в «Тобол»
2023.02.08 23:04
Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
2022.12.24 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
2022.10.19 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
2022.07.27 08:15
2
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