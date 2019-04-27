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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Беверен - Юнион СЖ
Беверен - Юнион СЖ: обзор матча 27 апреля 2019
Беверен
27.04.2019, суббота, 21:00
Бельгия. Плей-офф, 6 тур
3 : 2
Завершен
Юнион СЖ
59'
Ф. Селемани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беверен - Юнион СЖ
59'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Селемани
Начало матча
Статистика матча Беверен - Юнион СЖ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
0 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
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3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Беверен
1 : 3
09.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Кортрейк
1 : 0
20.09.2026
Беверен
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
- : -
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
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1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
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1 : 2
31.10.2026
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5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
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Хапоэль БШ
Информация о матче
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