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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Вестерло - Беерсхот
Вестерло - Беерсхот: обзор матча 31 марта 2019
Вестерло
31.03.2019, воскресенье, 21:00
Бельгия. Плей-офф, 1 тур
1 : 1
Завершен
Беерсхот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вестерло - Беерсхот
Желтая карточка
Ф. Антуньес
84'
73'
Желтая карточка
Т. ван Хифте
Начало матча
Статистика матча Вестерло - Беерсхот
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Хет Кейпе
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