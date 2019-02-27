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Расписание матчей
Франция. Кубок
Лион - Кан
Лион - Кан: обзор матча 27 февраля 2019
Лион
27.02.2019, среда, 23:00
Франция. Кубок, 1/4 финала
3 : 1
Завершен
Кан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Лион - Кан
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
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Кан
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15.10.2026
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Франция. Третья лига, 9 тур
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03.10.2026
Кан
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