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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Тобол - Галатасарай
Тобол - Галатасарай: обзор матча 16 июля 2009
Тобол
16.07.2009, четверг, 21:30
Лига Европы
1 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Галатасарай
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