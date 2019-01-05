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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Юнайтед - Рединг
Манчестер Юнайтед - Рединг: обзор матча 05 января 2019
Манчестер Юнайтед
05.01.2019, суббота, 15:30
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Рединг
22'
Х. Мата (П)
45+4'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Юнайтед - Рединг
ГОЛ! 2:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
А. Санчес
45'
+4
33'
Желтая карточка
Э. Идом
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Мата
22'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
7
Фред
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
64
Хуан Мата
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
11
Каллум Хэрриот
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Манчестер Юнайтед
13
Ли Грант
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
25
Маруан Феллайни
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Рединг
28
Сэм Уокер
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
14
Соне Алуко
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
4-2-2-2
44
Ромеро
15
Янг
2
Далот
4
Джонс
36
Дармиан
7
Фред
8
Мактоминей
64
Мата
8
Перейра
4
Санчес
9
Лукаку
4-4-1
31
Яаккола
4
Илори
26
Мур
17
Идом
3
Ричардс
4
Келли
11
Хэрриот
4
Риномхота
8
Свифт
12
МакКлири
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Рединг
13
Ли Грант
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
28
Сэм Уокер
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
14
Соне Алуко
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Остались в запасе
28
Сэм Уокер
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
14
Соне Алуко
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Рединг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
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