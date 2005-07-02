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Судьи
Главный судья:
Александр Колобаев (Москва)
Помощники:
Кулагин, Дроздов.

ЦСКА - Динамо

02.07.2005, Суббота, 14:00 мск Москва, стадион Лужники Россия. Премьер-лига, 14 тур ЦСКА - Динамо
Россия. Премьер-лига 2004
29 тур
8 ноября, понедельник 00:00 ЦСКА 0:0 Динамо
2 тур
20 марта, суббота 00:00 Динамо 1:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2003
27 тур
4 октября, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Динамо
4 тур
12 апреля, суббота 00:00 Динамо 2:3 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2002
23 тур
11 сентября, среда 00:00 ЦСКА 2:3 Динамо
4 тур
23 марта, суббота 00:00 Динамо 1:2 ЦСКА
Чемпионат России 2001
29 тур
27 октября, суббота 00:00 Динамо 3:1 ЦСКА
15 тур
30 июня, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Динамо
Чемпионат России 2000
29 тур
5 ноября, воскресенье 00:00 Динамо 1:0 ЦСКА
15 тур
27 июня, вторник 00:00 ЦСКА 2:2 Динамо
Чемпионат России 1999
29 тур
30 октября, суббота 00:00 ЦСКА 4:1 Динамо
15 тур
7 июля, среда 00:00 Динамо 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1998
19 тур
1 августа, суббота 00:00 Динамо 0:3 ЦСКА
4 тур
18 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Динамо
Чемпионат России 1997
18 тур
16 июля, среда 00:00 ЦСКА 1:1 Динамо
1 тур
16 марта, воскресенье 00:00 Динамо 2:0 ЦСКА
Чемпионат России 1996
26 тур
5 сентября, четверг 00:00 Динамо 2:3 ЦСКА
9 тур
27 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Динамо
Чемпионат России 1995
17 тур
22 июля, суббота 00:00 Динамо 0:1 ЦСКА
8 тур
24 мая, среда 00:00 ЦСКА 1:3 Динамо
Чемпионат России 1994
23 тур
9 сентября, пятница 00:00 ЦСКА 2:3 Динамо
15 тур
24 июля, воскресенье 00:00 Динамо 2:4 ЦСКА
Чемпионат России 1993
34 тур
30 октября, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Динамо
18 тур
1 июля, четверг 00:00 Динамо 2:1 ЦСКА
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 15 тур
17 июля, пятница 00:00 ЦСКА 4:1 Динамо
Первый этап, 7 тур
3 мая, воскресенье 00:00 Динамо 2:1 ЦСКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 18 8 4 48:20 +28 62
2. Спартак М 30 16 8 6 47:26 +21 56
3. Локомотив 30 14 14 2 41:18 +23 56
4. Рубин 30 14 9 7 45:31 +14 51
5. Москва 30 14 8 8 36:26 +10 50
6. Зенит 30 13 10 7 45:26 +19 49
7. Торпедо М 30 12 9 9 37:33 +4 45
8. Динамо М 30 12 2 16 36:46 -10 38
9. Шинник 30 9 11 10 26:31 -5 38
10. Томь 30 9 10 11 28:33 -5 37
11. Сатурн 30 8 9 13 23:25 -2 33
12. Амкар-Пермь 30 7 12 11 25:36 -11 33
13. Ростов 30 8 7 15 26:41 -15 31
14. Крылья Советов 30 7 8 15 29:44 -15 29
15. Алания 30 5 8 17 27:53 -26 23
16. Ахмат 30 5 5 20 20:50 -30 14
* - Ахмат: снято 6
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