Англия - Черногория

|2 тур
|25 марта, понедельник
|22:45
|Черногория
|1:5
|Англия
|2 тур
|25 марта, понедельник
|22:45
|Черногория
|1:5
|Англия
|
|11 октября, пятница
|23:00
|Англия
|4:1
|Черногория
|
|26 марта, вторник
|23:59
|Черногория
|1:1
|Англия
|11 тур
|7 октября, пятница
|23:00
|Черногория
|2:2
|Англия
|4 тур
|12 октября, вторник
|23:00
|Англия
|0:0
|Черногория
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Англия
|8
|7
|0
|1
|37:6
|+31
|21
|2.
|Чехия
|8
|5
|0
|3
|13:11
|+2
|15
|3.
|Косово
|8
|3
|2
|3
|13:16
|-3
|11
|4.
|Болгария
|8
|1
|3
|4
|6:17
|-11
|6
|5.
|Черногория
|8
|0
|3
|5
|3:22
|-19
|3