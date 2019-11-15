Введите ваш ник на сайте
Материалы

Англия - Черногория

14.11.2019, Четверг, 22:45 мск Лондон, стадион Уэмбли Трансляция: Матч! Футбол 1 Отбор ЧЕ-2020, 9 тур Англия - Черногория
Отбор ЧЕ-2020 2019, группа A
2 тур
25 марта, понедельник 22:45 Черногория 1:5 Англия
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013), группа H

11 октября, пятница 23:00 Англия 4:1 Черногория

26 марта, вторник 23:59 Черногория 1:1 Англия
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011), группа G
11 тур
7 октября, пятница 23:00 Черногория 2:2 Англия
4 тур
12 октября, вторник 23:00 Англия 0:0 Черногория
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Англия 8 7 0 1 37:6 +31 21
2. Чехия 8 5 0 3 13:11 +2 15
3. Косово 8 3 2 3 13:16 -3 11
4. Болгария 8 1 3 4 6:17 -11 6
5. Черногория 8 0 3 5 3:22 -19 3
...
  • Читайте нас: 