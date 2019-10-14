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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Молдова - Албания
Молдова - Албания: обзор матча 14 октября 2019
Молдова
14.10.2019, понедельник, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа H, 8 тур
0 : 4
Завершен
Албания
22'
С. Цикалеши
34'
К. Баре
90'
Р. Манай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Молдова - Албания
90'
ГОЛ! 0:3!
Р. Манай
Пас отдал
О. Роши
Желтая карточка
О. Рябчук
62'
Желтая карточка
Е. Чеботару
58'
57'
Желтая карточка
С. Цикалеши
46'
Желтая карточка
К. Баре
Желтая карточка
Д. Граур
38'
34'
ГОЛ! 0:2!
К. Баре
22'
ГОЛ! 0:1!
С. Цикалеши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молдова
25
Алексей Кошелев
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
22
Дину Граур
ЦЗ
9
Евгений Чеботару
ЦП
7
Артур Ионицэ
ЦП
18
Георгий Антон
ЦП
20
Евгений Сидоренко
ЦП
Главный тренер
Семен Альтман
Албания
1
Томас Стракоша
ВР
17
Кастриот Дермаку
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
5
Фредерик Везели
ЦЗ
8
Клаус Гясула
ЦП
7
Кейди Баре
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Пануччи
Молдова
0
Артем Розгонюк
ЦЗ
19
Максим Михайлов
ЦП
10
Александр Дедов
ЦФ
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
23
Албан Ходжа
ВР
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
9
Ледиан Мемушай
ЦП
19
Беким Балай
ЦФ
3-4
25
Кошелев
2
Рябчук
22
Граур
5
Посмак
9
Чеботару
18
Антон
20
Сидоренко
7
Ионицэ
4-3-2
1
Стракоша
6
Джимсити
18
Исмайли
5
Везели
17
Дермаку
8
Гясула
7
Баре
22
Абраши
7
Манай
16
Цикалеши
Остались в запасе
Молдова
Албания
0
Артем Розгонюк
ЦЗ
19
Максим Михайлов
ЦП
10
Александр Дедов
ЦФ
Главный тренер
Семен Альтман
1
Этрит Бериша
ВР
23
Албан Ходжа
ВР
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
9
Ледиан Мемушай
ЦП
19
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Пануччи
Остались в запасе
0
Артем Розгонюк
ЦЗ
19
Максим Михайлов
ЦП
10
Александр Дедов
ЦФ
Остались в запасе
1
Этрит Бериша
ВР
23
Албан Ходжа
ВР
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
9
Ледиан Мемушай
ЦП
19
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Семен Альтман
Главный тренер
Кристиан Пануччи
Статистика матча Молдова - Албания
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
Стадион:
Зимбру
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