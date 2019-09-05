Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Босния и Герцеговина - Лихтенштейн
Босния и Герцеговина - Лихтенштейн: обзор матча 05 сентября 2019
Босния и Герцеговина
05.09.2019, четверг, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа J, 5 тур
5 : 0
Завершен
Лихтенштейн
11'
А. Гояк
80'
А. Малин (АГ)
85'
Э. Джеко
88'
Э. Вишча
89'
А. Гояк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Босния и Герцеговина - Лихтенштейн
ГОЛ! 5:0!
А. Гояк
Пас отдал
Х. Дулевич
89'
ГОЛ! 4:0!
Э. Вишча
88'
ГОЛ! 3:0!
Э. Джеко
Пас отдал
А. Гояк
85'
85'
Замена
Д. Брендле
️️️️
С. Визер
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
А. Малин
80'
76'
Желтая карточка
А. Зеле
74'
Замена
А. Зеле
️️️️
Р. Губзер
64'
Замена
С. Вольфингер
️️️️
Л. Мейер
Замена
Х. Дулевич
️️️️
Д. Милошевич
55'
ГОЛ! 1:0!
А. Гояк
Пас отдал
Э. Джеко
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Босния и Герцеговина
12
Ибрахим Сехич
ВР
23
Дени Милошевич
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
15
Тони Шунич
ЦЗ
17
Эрвин Жуканович
ЦЗ
4
Дарко Тодорович
ПЗ
8
Раде Крунич
ЦП
10
Миралем Пьянич
ЦП
10
Амер Гояк
ЦП
19
Эдин Вишча
ПВ
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
4
Даниэль Кауфманн
ЦЗ
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
6
Андреас Малин
ЦЗ
18
Николас Хаслер
ЦП
16
Мартин Рехштайнер
ЦП
10
Сандро Визер
ЦП
17
Робин Губзер
ЦП
14
Ливио Мейер
ЦП
13
Мартин Бюхель
ЦП
11
Деннис Саланович
ЦФ
Главный тренер
Хельги Колвидссон
Босния и Герцеговина
22
Ясмин Бурич
ВР
2
Элдар Чивич
ЛЗ
19
Аднан Ковачевич
ЦЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
23
Харис Дулевич
ЛП
7
Мухамед Бешич
ОП
13
Гойко Цимирот
ЦП
0
Рияд Байич
ЦФ
Лихтенштейн
10
Клаудио Майер
ВР
23
Йенс Хофер
ЦЗ
20
Сандро Вольфингер
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
8
Арон Зеле
ЦП
2
Даниэль Брендле
ЦП
23
Мишель Польверино
ЦП
22
Яник Фрик
ЦФ
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
4-3-1-1
12
Сехич
5
Колашинац
15
Шунич
17
Жуканович
4
Тодорович
8
Крунич
10
Пьянич
10
Гояк
19
Вишча
11
Джеко
3-5-1-1
1
Бюхель
4
Кауфманн
3
Гопель
6
Малин
16
Рехштайнер
17
Губзер
14
Мейер
13
Бюхель
10
Визер
18
Хаслер
11
Саланович
23
Милошевич
23
Дулевич
23
Дулевич
23
Милошевич
14
Мейер
20
Вольфингер
20
Вольфингер
14
Мейер
17
Губзер
8
Зеле
8
Зеле
17
Губзер
10
Визер
2
Брендле
2
Брендле
10
Визер
Остались в запасе
Босния и Герцеговина
Лихтенштейн
19
Аднан Ковачевич
ЦЗ
22
Ясмин Бурич
ВР
2
Элдар Чивич
ЛЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Мухамед Бешич
ОП
13
Гойко Цимирот
ЦП
0
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
10
Клаудио Майер
ВР
23
Йенс Хофер
ЦЗ
16
Фабио Вольфингер
ЦП
23
Мишель Польверино
ЦП
22
Яник Фрик
ЦФ
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
Главный тренер
Хельги Колвидссон
Остались в запасе
19
Аднан Ковачевич
ЦЗ
22
Ясмин Бурич
ВР
2
Элдар Чивич
ЛЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Мухамед Бешич
ОП
13
Гойко Цимирот
ЦП
0
Рияд Байич
ЦФ
Остались в запасе
10
Клаудио Майер
ВР
23
Йенс Хофер
ЦЗ
16
Фабио Вольфингер
ЦП
23
Мишель Польверино
ЦП
22
Яник Фрик
ЦФ
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Главный тренер
Хельги Колвидссон
Статистика матча Босния и Герцеговина - Лихтенштейн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Босния и Герцеговина
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Информация о матче
Стадион:
Билино Поле
Новости команд
Все
Босния и Герцеговина
Лихтенштейн
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Литва – Лихтенштейн: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Боснии и Герцеговины и Румынии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Лига наций: шансы Литвы и Лихтенштейна на победу в матче 6 тура
15 ноября
Швеция – Босния и Герцеговина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Лига наций: шансы Боснии и Герцеговины и Румынии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Швеция – Босния и Герцеговина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Швеции и Боснии и Герцеговины на победу в матче 5 тура
13 ноября
Сборная России заняла 19-е место на чемпионате мира U15
30 октября
4
Литва – Лихтенштейн: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Литвы и Лихтенштейна на победу в матче 6 тура
15 ноября
Лихтенштейн – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Лихтенштейна и Азербайджана на победу в матче 5 тура
13 ноября
Азербайджан – Лихтенштейн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2026
1 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+