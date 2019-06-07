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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Чехия - Болгария
Чехия - Болгария: обзор матча 07 июня 2019
Чехия
07.06.2019, пятница, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа A, 3 тур
2 : 1
Завершен
Болгария
20'
П. Шик
50'
П. Шик
3'
И. Иса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чехия - Болгария
90'
+4
Желтая карточка
К. Десподов
90'
+3
Желтая карточка
Ц. Чунчуков
82'
Замена
Ц. Чунчуков
️️️️
Т. Неделев
Замена
Я. Копиц
️️️️
Л. Масопуст
66'
ГОЛ! 2:1!
П. Шик
Пас отдал
М. Сухи
50'
Желтая карточка
Д. Павелка
49'
46'
Замена
К. Десподов
️️️️
М. Минчев
35'
Желтая карточка
К. Малинов
ГОЛ! 1:1!
П. Шик
20'
Желтая карточка
П. Кадержабек
13'
3'
ГОЛ! 0:1!
И. Иса
Пас отдал
И. Попов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
1
Томаш Вацлик
ВР
22
Филип Новак
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
3
Ондржей Челустка
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
14
Якуб Янкто
ЛП
21
Алекс Крал
ОП
22
Томаш Соучек
ОП
15
Давид Павелка
ЦП
12
Лукаш Масопуст
ПП
10
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Болгария
13
Николай Михайлов
ВР
14
Антон Недялков
ЛЗ
5
Кристиан Димитров
ЦЗ
15
Василь Божиков
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
16
Кристиян Малинов
ЦП
8
Георги Сармов
ЦП
2
Страхил Попов
ЦП
9
Ивелин Попов
ЦП
19
Исмаил Иса
ЦФ
Главный тренер
Крассимир Балаков
Чехия
23
Томаш Коубек
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
6
Томаш Калас
ЦЗ
24
Якуб Брабец
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
13
Ян Копиц
ЦП
Болгария
23
Пламен Илиев
ВР
2
Иван Бандаловски
ВР
18
Галин Иванов
ЦП
11
Кирил Десподов
ПВ
17
Цветелин Чунчуков
ЦФ
4-2-3-1
1
Вацлик
22
Новак
17
Сухи
3
Челустка
2
Кадержабек
21
Крал
22
Соучек
14
Янкто
15
Павелка
12
Масопуст
10
Шик
3-5-1-1
13
Михайлов
5
Димитров
15
Божиков
14
Недялков
8
Неделев
8
Сармов
2
Попов
9
Попов
16
Малинов
17
Минчев
19
Иса
12
Масопуст
13
Копиц
13
Копиц
12
Масопуст
17
Минчев
11
Десподов
11
Десподов
17
Минчев
8
Неделев
17
Чунчуков
17
Чунчуков
8
Неделев
Остались в запасе
Чехия
Болгария
18
Ян Боржил
ЛЗ
23
Томаш Коубек
ВР
6
Томаш Калас
ЦЗ
24
Якуб Брабец
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
18
Галин Иванов
ЦП
23
Пламен Илиев
ВР
2
Иван Бандаловски
ВР
Главный тренер
Крассимир Балаков
Остались в запасе
18
Ян Боржил
ЛЗ
23
Томаш Коубек
ВР
6
Томаш Калас
ЦЗ
24
Якуб Брабец
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
Остались в запасе
18
Галин Иванов
ЦП
23
Пламен Илиев
ВР
2
Иван Бандаловски
ВР
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Главный тренер
Крассимир Балаков
Статистика матча Чехия - Болгария
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Главный судья:
Томаш Богнар
Стадион:
Дженерали Арена
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