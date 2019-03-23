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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Италия - Финляндия
Италия - Финляндия: обзор матча 23 марта 2019
Италия
23.03.2019, суббота, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа J, 1 тур
2 : 0
Завершен
Финляндия
7'
Н. Барелла
74'
М. Кен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Италия - Финляндия
Желтая карточка
К. Бираги
82'
ГОЛ! 2:0!
М. Кен
Пас отдал
Ч. Иммобиле
74'
Желтая карточка
М. Верратти
64'
63'
Желтая карточка
Т. Спарв
ГОЛ! 1:0!
Н. Барелла
7'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
0
Кристиано Пиччини
ПЗ
18
Николо Барелла
ЦП
8
Жоржиньо
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
20
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
13
Альбин Гранлунд
ЦЗ
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
15
Саули Вяйсянен
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
8
Робин Лод
ЦП
21
Каспер Хямяляйнен
ЦП
6
Глен Камара
ЦП
14
Тим Спарв
ЦП
19
Юха Пиринен
ЦП
10
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Италия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
4
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
6
Алессио Романьоли
ЦЗ
18
Николо Дзаньоло
ЦП
7
Маттео Политано
ПВ
0
Фабио Квальярелла
ЦФ
Финляндия
12
Йессе Йоронен
ВР
16
Томас Лам
ЦЗ
13
Пюрю Сойри
ЦП
19
Йони Кауко
ЦП
11
Расмус Шуллер
ЦП
9
Фредрик Йенсен
АП
4-3-1-2
1
Доннарумма
3
Бираги
3
Кьеллини
19
Бонуччи
0
Пиччини
18
Барелла
8
Жоржиньо
6
Верратти
20
Бернардески
17
Иммобиле
9
Кен
4-5-1
1
Градецки
2
Араюри
15
Вяйсянен
4
Тойвио
13
Гранлунд
8
Лод
6
Камара
14
Спарв
19
Пиринен
21
Хямяляйнен
10
Пукки
Остались в запасе
Италия
Финляндия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
4
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
6
Алессио Романьоли
ЦЗ
18
Николо Дзаньоло
ЦП
7
Маттео Политано
ПВ
0
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
9
Фредрик Йенсен
АП
12
Йессе Йоронен
ВР
16
Томас Лам
ЦЗ
13
Пюрю Сойри
ЦП
19
Йони Кауко
ЦП
11
Расмус Шуллер
ЦП
Главный тренер
Маркку Канерва
Остались в запасе
1
Сальваторе Сиригу
ВР
4
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
6
Алессио Романьоли
ЦЗ
18
Николо Дзаньоло
ЦП
7
Маттео Политано
ПВ
0
Фабио Квальярелла
ЦФ
Остались в запасе
9
Фредрик Йенсен
АП
12
Йессе Йоронен
ВР
16
Томас Лам
ЦЗ
13
Пюрю Сойри
ЦП
19
Йони Кауко
ЦП
11
Расмус Шуллер
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Маркку Канерва
Статистика матча Италия - Финляндия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Главный судья:
Орель Гринфилд
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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