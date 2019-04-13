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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Осасуна - Депортиво
Осасуна - Депортиво: обзор матча 13 апреля 2019
Осасуна
13.04.2019, суббота, 19:00
Испания. Сегунда, 34 тур
2 : 1
Завершен
Депортиво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Депортиво
Желтая карточка
Р. Ибаньес
87'
Желтая карточка
Рубен
81'
43'
Желтая карточка
К. Сантос
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
23
Рубен
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Ойер
ОП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Депортиво
1
Даниэль Хименес
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Осасуна
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
35
Мигель Олавиде
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
Депортиво
13
Адриан Ортола
ВР
77
Матиас Науэль
ЛВ
4
Висенте Гомес
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
3-1-1-3
23
Рубен
18
Клер
15
Гарсия
22
Видаль
6
Ойер
20
Ибаньес
14
Гарсия
10
Торрес
11
Барха
1-3-1
1
Хименес
2
Боведа
8
Экспозито
5
Москера
4
Бергантиньос
9
Сантос
Остались в запасе
Осасуна
Депортиво
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
35
Мигель Олавиде
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
13
Адриан Ортола
ВР
4
Висенте Гомес
ЦП
77
Матиас Науэль
ЛВ
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Остались в запасе
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
35
Мигель Олавиде
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан Ортола
ВР
4
Висенте Гомес
ЦП
77
Матиас Науэль
ЛВ
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Антонио Идальго
Статистика матча Осасуна - Депортиво
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Депортиво
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
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