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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Гранада - Эльче
Гранада - Эльче: обзор матча 21 января 2019
Гранада
21.01.2019, понедельник, 23:00
Испания. Сегунда, 22 тур
2 : 1
Завершен
Эльче
17'
А. Монторо
44'
А. Монторо
71'
Х. Торрес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Эльче
71'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Х. Торрес
ГОЛ! 2:0!
А. Монторо
44'
Желтая карточка
А. Монторо
42'
29'
Желтая карточка
А. Гонсалес
ГОЛ! 1:0!
А. Монторо
Пас отдал
А. Вадильо
17'
Начало матча
Статистика матча Гранада - Эльче
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
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