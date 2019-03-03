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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Портимоненси
Спортинг - Портимоненси: обзор матча 03 марта 2019
Спортинг
03.03.2019, воскресенье, 23:00
Португалия. Примейра, 24 тур
3 : 1
Завершен
Портимоненси
10'
А. Диаби
11'
Рафинья
90'
Б. Фернандеш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Портимоненси
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Б. Фернандеш
90'
Желтая карточка
Л. Феллипе
77'
Желтая карточка
Вендел
28'
ГОЛ! 2:0!
Рафинья
Пас отдал
Б. Фернандеш
11'
ГОЛ! 1:0!
А. Диаби
Пас отдал
Б. Фернандеш
10'
Начало матча
Статистика матча Спортинг - Портимоненси
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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