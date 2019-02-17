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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Брага
Спортинг - Брага: обзор матча 17 февраля 2019
Спортинг
17.02.2019, воскресенье, 23:00
Португалия. Примейра, 22 тур
3 : 0
Завершен
Брага
33'
Б. Фернандеш
50'
Б. Дост (П)
68'
Б. Дост
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Брага
83'
Желтая карточка
Франсержио
Желтая карточка
Л. Феллипе
82'
Желтая карточка
Р. Рибейро
82'
Желтая карточка
Н. Гудель
75'
ГОЛ! 3:0!
Б. Дост
Пас отдал
Б. Фернандеш
68'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Б. Дост
50'
48'
Желтая карточка
Клаудемир
Желтая карточка
Вендел
48'
Желтая карточка
С. Ристовски
40'
ГОЛ! 1:0!
Б. Фернандеш
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
40
Ренан Рибейро
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
8
Вендел
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Брага
12
Тиагу Са
ВР
6
Нуну Секейра
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
87
Марсело Гойано
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
7
Жоао Новейш
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
15
Франсержио
ЦП
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Франклим Карвалью
Спортинг
1
Ромэйн Салин
ВР
25
Андре Пинту
ЦЗ
4
Джефферсон
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
27
Луис Феллипе
ЦФ
11
Рафинья
ЦФ
Брага
28
Марафона
ВР
12
Аилтон
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
4-2-1-2
40
Рибейро
21
Акунья
4
Коатес
4
Илори
33
Ристовски
8
Вендел
8
Гудель
8
Фернандеш
12
Дост
5
Диаби
4-3-1
12
Са
47
Эшгайю
2
Виана
87
Гойано
6
Секейра
7
Новейш
6
Клаудемир
15
Франсержио
26
Паулинью
Остались в запасе
Спортинг
Брага
1
Ромэйн Салин
ВР
25
Андре Пинту
ЦЗ
4
Джефферсон
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
27
Луис Феллипе
ЦФ
11
Рафинья
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
21
Рикарду Орта
ЛВ
28
Марафона
ВР
12
Аилтон
ЦЗ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Франклим Карвалью
Остались в запасе
1
Ромэйн Салин
ВР
25
Андре Пинту
ЦЗ
4
Джефферсон
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
27
Луис Феллипе
ЦФ
11
Рафинья
ЦФ
Остались в запасе
21
Рикарду Орта
ЛВ
28
Марафона
ВР
12
Аилтон
ЦЗ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Франклим Карвалью
Статистика матча Спортинг - Брага
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
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Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
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Спортинг
1 : 2
25.10.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
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- : -
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Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
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Брага
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Орхус
0 : 0
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Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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