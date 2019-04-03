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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - АДО Ден Хааг
Фортуна - АДО Ден Хааг: обзор матча 03 апреля 2019
Фортуна
03.04.2019, среда, 20:45
Голландия. Эредивизие, 28 тур
0 : 0
Завершен
АДО Ден Хааг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - АДО Ден Хааг
76'
Желтая карточка
Д. Баккер
Желтая карточка
Б. Ниняй
74'
Красная карточка
Х. Родригес
32'
13'
Желтая карточка
А. Мейерс
Начало матча
Статистика матча Фортуна - АДО Ден Хааг
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Фортуна
0 : 0
10.10.2026
Твенте
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Телстар
2 : 2
11.10.2026
АДО Ден Хааг
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
Новости команд
Все
Фортуна
АДО Ден Хааг
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 11:08
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
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24 октября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
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