Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - АДО Ден Хааг
Гронинген - АДО Ден Хааг: обзор матча 17 марта 2019
Гронинген
17.03.2019, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 26 тур
1 : 0
Завершен
АДО Ден Хааг
34'
Л. Иммерс (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гронинген - АДО Ден Хааг
76'
Желтая карточка
В. Канон
42'
Желтая карточка
Н. Эль-Хайяти
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Л. Иммерс
34'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
23
Майк те Верик
ЦЗ
10
Томас Брунс
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
10
Мимун Махи
ЦП
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
АДО Ден Хааг
22
Роберт Звинкелс
ВР
5
Вилфрид Канон
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
17
Дэнни Баккер
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
10
Лекс Иммерс
ЦФ
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Гронинген
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
19
Пол Глэдон
ЦФ
АДО Ден Хааг
26
Майк Хэвкотт
ВР
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
1-3
22
Падт
23
те Верик
10
Брунс
11
Бель Хассани
10
Махи
2-1-1-3
22
Звинкелс
5
Канон
14
Мейерс
17
Баккер
23
Бекер
15
Нецид
10
Иммерс
19
Эль-Хайяти
Остались в запасе
Гронинген
АДО Ден Хааг
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
26
Майк Хэвкотт
ВР
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Остались в запасе
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Остались в запасе
26
Майк Хэвкотт
ВР
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Статистика матча Гронинген - АДО Ден Хааг
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Телстар
2 : 2
11.10.2026
АДО Ден Хааг
Информация о матче
Стадион:
Евроборг
Новости команд
Все
Гронинген
АДО Ден Хааг
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 11:08
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «НЕК» и «Гронингена» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Гронинген» – «Аякс»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Телстар» – «Ден Хааг»: кто победит в матче 8 тура Высшей лиги Нидерландов 2026/2027
10 октября
Эредивизи: шансы «НЕК» и «Гронингена» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Гронинген» – «Аякс»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Гронинген» – «Зволле»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
17 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Гронинген»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
«Гронинген» – «Твенте»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
5 сентября
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 11:08
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Телстар» – «Ден Хааг»: кто победит в матче 8 тура Высшей лиги Нидерландов 2026/2027
10 октября
«Ден Хааг» – «Камбюр»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
«Твенте» – «Ден Хааг»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+