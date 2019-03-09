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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АДО Ден Хааг - Херенвен
АДО Ден Хааг - Херенвен: обзор матча 09 марта 2019
АДО Ден Хааг
09.03.2019, суббота, 21:45
Голландия. Эредивизие, 25 тур
2 : 3
Завершен
Херенвен
63'
Т. Нецид
90+4'
Н. Эль-Хайяти (П)
21'
М. Влап
67'
М. Влап
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АДО Ден Хааг - Херенвен
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Н. Эль-Хайяти
90'
+4
Желтая карточка
Т. Бегелсдейк
87'
67'
ГОЛ! 1:2!
М. Влап
ГОЛ! 1:1!
Т. Нецид
Пас отдал
Н. Эль-Хайяти
63'
21'
ГОЛ! 0:1!
М. Влап
Желтая карточка
В. Канон
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АДО Ден Хааг
22
Роберт Звинкелс
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
5
Вилфрид Канон
ЦЗ
25
Том Бегелсдейк
ЦЗ
20
Джованни Труп
ЦЗ
17
Дэнни Баккер
ЦП
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
15
Томаш Нецид
ЦФ
10
Лекс Иммерс
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Херенвен
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
23
Бен Ринстра
ЦП
14
Мичел Влап
АП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Хенк Брюгге
АДО Ден Хааг
26
Майк Хэвкотт
ВР
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
Херенвен
6
Стейн Схаарс
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
4-1-3
22
Звинкелс
14
Мейерс
25
Бегелсдейк
20
Труп
5
Канон
17
Баккер
10
Иммерс
15
Нецид
19
Эль-Хайяти
2-1-1-1
5
Вауденберг
3
Хег
23
Ринстра
14
Влап
7
ван Берген
Остались в запасе
АДО Ден Хааг
Херенвен
26
Майк Хэвкотт
ВР
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
6
Стейн Схаарс
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
Главный тренер
Хенк Брюгге
Остались в запасе
26
Майк Хэвкотт
ВР
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
Остались в запасе
6
Стейн Схаарс
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Главный тренер
Хенк Брюгге
Статистика матча АДО Ден Хааг - Херенвен
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Телстар
2 : 2
11.10.2026
АДО Ден Хааг
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
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