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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Гронинген
ПСВ - Гронинген: обзор матча 26 января 2019
ПСВ
26.01.2019, суббота, 21:45
Голландия. Эредивизие, 19 тур
2 : 1
Завершен
Гронинген
15'
И. Лосано
19'
И. Лосано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Гронинген
90'
+4
Желтая карточка
Т. Брунс
77'
Желтая карточка
М. те Верик
Желтая карточка
Г. Перейро
77'
ГОЛ! 2:0!
И. Лосано
Пас отдал
Г. Перейро
19'
ГОЛ! 1:0!
И. Лосано
Пас отдал
С. Бергвейн
15'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
20
Йоррит Хендрикс
ОП
26
Гастон Перейро
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
23
Майк те Верик
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
10
Томас Брунс
ЦП
10
Мимун Махи
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
ПСВ
89
Элой Ром
ВР
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Гронинген
19
Пол Глэдон
ЦФ
3-2-2-3
41
Зут
17
Анхелиньо
24
Виргевер
5
Швааб
13
Росарио
20
Хендрикс
26
Перейро
24
Дюмфрис
34
Бергвейн
26
де Йонг
11
Лосано
2-3
22
Падт
23
те Верик
24
Хабот
10
Брунс
10
Махи
11
Бель Хассани
Остались в запасе
ПСВ
Гронинген
89
Элой Ром
ВР
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
19
Пол Глэдон
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Остались в запасе
89
Элой Ром
ВР
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Остались в запасе
19
Пол Глэдон
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Статистика матча ПСВ - Гронинген
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
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