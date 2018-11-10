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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди - Сент-Миррен
Данди - Сент-Миррен: обзор матча 10 ноября 2018
Данди
10.11.2018, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Сент-Миррен
34'
К. Миллер
21'
С. Джексон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Данди - Сент-Миррен
Желтая карточка
Д. О'Ди
78'
69'
Желтая карточка
С. Джексон
ГОЛ! 1:1!
К. Миллер
34'
33'
Желтая карточка
Р. Эдвардс
21'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Джексон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди
32
Джек Хэмилтон
ВР
30
Кэмми Керр
ЦЗ
21
Даррен О'Ди
ЦЗ
18
Глен Камара
ЦП
9
Кенни Миллер
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Сент-Миррен
13
Крейг Сэмсон
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
14
Ли Ходсон
ЦЗ
8
Иан МакШейн
ЦП
19
Райан Эдвардс
ЦП
7
Адам Хэммилл
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Данди
18
Пол Макгоуэн
ЦФ
Сент-Миррен
51
Мэттью Уиллок
ЦП
2-1-1
32
Хэмилтон
30
Керр
21
О'Ди
18
Камара
9
Миллер
2-3-1
13
Сэмсон
35
Фердинанд
14
Ходсон
8
МакШейн
19
Эдвардс
7
Хэммилл
11
Джексон
Остались в запасе
Данди
Сент-Миррен
18
Пол Макгоуэн
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
51
Мэттью Уиллок
ЦП
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
18
Пол Макгоуэн
ЦФ
Остались в запасе
51
Мэттью Уиллок
ЦП
Главный тренер
Тони Догерти
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Данди - Сент-Миррен
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
- : -
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
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Данди
Сент-Миррен
Гути вместо «Реала» может возглавить клуб из шотландского Чемпионшипа
2018.06.02 19:25
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
Марез: «В Шотландии мы тренировались в снегу, так что я взял напрокат велосипед и сбежал»
2016.04.29 20:10
4
В Шотландии отметили 70-летие турне московского «Динамо» по Великобритании
2015.11.29 05:11
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
Гути вместо «Реала» может возглавить клуб из шотландского Чемпионшипа
2018.06.02 19:25
Марез: «В Шотландии мы тренировались в снегу, так что я взял напрокат велосипед и сбежал»
2016.04.29 20:10
4
В Шотландии отметили 70-летие турне московского «Динамо» по Великобритании
2015.11.29 05:11
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