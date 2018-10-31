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Расписание матчей
Германия. Кубок
РБ Лейпциг - Хоффенхайм
РБ Лейпциг - Хоффенхайм: обзор матча 31 октября 2018
РБ Лейпциг
31.10.2018, среда, 22:45
Германия. Кубок, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Хоффенхайм
48'
Т. Вернер
56'
Т. Вернер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол РБ Лейпциг - Хоффенхайм
ГОЛ! 2:0!
Т. Вернер
Пас отдал
Ю. Поульсен
56'
ГОЛ! 1:0!
Т. Вернер
Пас отдал
М. Хальстенберг
48'
27'
Желтая карточка
Э. Бичакчич
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Хоффенхайм
1
Грегор Кобель
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
11
Адам Салаи
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
РБ Лейпциг
27
Мариус Мюллер
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
77
Брума
ЛВ
27
Конрад Лаймер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
32
Винченцо Грифо
ЛВ
7
Жоэлинтон
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
4-4-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
16
Конате
16
Клостерманн
2
Упамекано
44
Кампль
6
Демме
20
Забитцер
31
Илсанкер
15
Поульсен
97
Огустен
3-2-1-1-3
1
Кобель
4
Нуху
7
Фогт
4
Бичакчич
30
Бренет
14
Шульц
26
Демирбай
32
Биттенкурт
27
Крамарич
19
Бельфодиль
11
Салаи
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
20
Норди Мукиэле
ПЗ
77
Брума
ЛВ
27
Мариус Мюллер
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
17
Рис Нелсон
ПВ
7
Жоэлинтон
АП
32
Винченцо Грифо
ЛВ
33
Александер Штольц
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
20
Норди Мукиэле
ПЗ
77
Брума
ЛВ
27
Мариус Мюллер
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Остались в запасе
17
Рис Нелсон
ПВ
7
Жоэлинтон
АП
32
Винченцо Грифо
ЛВ
33
Александер Штольц
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча РБ Лейпциг - Хоффенхайм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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