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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Депортиво - Осасуна
Депортиво - Осасуна: обзор матча 24 ноября 2018
Депортиво
24.11.2018, суббота, 20:00
Испания. Сегунда, 15 тур
2 : 0
Завершен
Осасуна
43'
К. Фернандес Луна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Осасуна
Желтая карточка
К. Фернандес Луна
90'
+3
89'
Желтая карточка
Брэндон
47'
Желтая карточка
К. Клер
ГОЛ! 1:0!
К. Фернандес Луна
Пас отдал
Ф. Картабия
43'
Желтая карточка
Д. Симон
41'
37'
Желтая карточка
Ф. Мерида
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Хименес
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Осасуна
23
Рубен
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Ойер
ОП
8
Фран Мерида
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Депортиво
13
Адриан Ортола
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
35
Мигель Олавиде
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
1-3-1-1
1
Хименес
2
Симон
7
Крон-Дели
4
Гомес
5
Москера
10
Картабия
14
Фернандес Луна
4-1-1-3
23
Рубен
5
Гарсия
15
Гарсия
16
Кастельяно
18
Клер
6
Ойер
8
Мерида
11
Барха
10
Торрес
14
Гарсия
Остались в запасе
Депортиво
Осасуна
13
Адриан Ортола
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
22
Игнасио Видаль
ПЗ
1
Хуан Перес
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
35
Мигель Олавиде
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
13
Адриан Ортола
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Остались в запасе
22
Игнасио Видаль
ПЗ
1
Хуан Перес
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
35
Мигель Олавиде
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Депортиво - Осасуна
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
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