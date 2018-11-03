Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Осасуна - Малага
Осасуна - Малага: обзор матча 03 ноября 2018
Осасуна
03.11.2018, суббота, 20:00
Испания. Сегунда, 12 тур
2 : 1
Завершен
Малага
83'
Р. Торрес
21'
П. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Малага
87'
Желтая карточка
А. Гонсалес
ГОЛ! 1:1!
Р. Торрес
83'
82'
Желтая карточка
Д. Ломбан
80'
Красная карточка
А. Н'Диайе
79'
Желтая карточка
Х. Онтиверос
75'
Желтая карточка
М. Моанд
74'
Вторая желтая
Г. Бланко Лещук
67'
Желтая карточка
Ф. Рикка
30'
Желтая карточка
Г. Бланко Лещук
21'
ГОЛ! 0:1!
П. Торрес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
23
Рубен
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
8
Фран Мерида
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Малага
1
Мунир Моанд
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
10
Хуанпи
АП
42
Мамаду Коне
ЦФ
29
Густаво Бланко Лещук
ЦФ
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
20
Иманол Гарсия
ЦП
Малага
23
Мигель Торрес
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
25
Мехди Ласен
ЦП
3-1-3-1
23
Рубен
18
Клер
15
Гарсия
16
Кастельяно
8
Мерида
14
Гарсия
10
Торрес
11
Барха
23
Брэндон
3-2-1-2
1
Моанд
23
Эрнандес
14
Торрес
16
Рикка
21
Н'Диайе
8
Гонсалес
10
Хуанпи
29
Бланко Лещук
42
Коне
Остались в запасе
Осасуна
Малага
22
Игнасио Видаль
ПЗ
1
Хуан Перес
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
20
Иманол Гарсия
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
Остались в запасе
22
Игнасио Видаль
ПЗ
1
Хуан Перес
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
20
Иманол Гарсия
ЦП
Остались в запасе
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Осасуна - Малага
1
1
2
7
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
1
7
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Эль Садар
Новости команд
Все
Осасуна
Малага
Ла Лига: шансы «Осасуны» и «Малаги» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:10
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Ла Лига: шансы «Осасуны» и «Малаги» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:10
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
Ла Лига: шансы «Осасуны» и «Малаги» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:10
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Бетис» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Бетиса» и «Малаги» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+