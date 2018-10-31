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Расписание матчей
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Локомотив - Енисей
Локомотив - Енисей: обзор матча 31 октября 2018
Локомотив
31.10.2018, среда, 19:30
Россия. Кубок, 1/8 финала
4 : 1
Завершен
Енисей
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Локомотив - Енисей
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
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22.11.2026
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0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Планета
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