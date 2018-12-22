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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - АЗ Алкмаар
ПСВ - АЗ Алкмаар: обзор матча 22 декабря 2018
ПСВ
22.12.2018, суббота, 21:45
Голландия. Эредивизие, 17 тур
3 : 1
Завершен
АЗ Алкмаар
40'
С. Бергвейн
84'
И. Лосано (П)
16'
М. Сентьенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - АЗ Алкмаар
Желтая карточка
С. Бергвейн
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 2:1!
И. Лосано
84'
76'
Желтая карточка
Р. Влаар
Желтая карточка
И. Лосано
66'
58'
Желтая карточка
Т. Оувеян
ГОЛ! 1:1!
С. Бергвейн
40'
Желтая карточка
Й. Хендрикс
35'
26'
Желтая карточка
Й. Свенссон
16'
ГОЛ! 0:1!
М. Сентьенс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
26
Гастон Перейро
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
20
Гус Тил
АП
Главный тренер
Мартен Мартенс
ПСВ
89
Элой Ром
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
23
Барт Рамселар
ЦП
14
Дониелл Мален
ЦФ
АЗ Алкмаар
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
5
Марко Вейинович
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
7
Дорин Ротариу
ПВ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
3-1-3-3
41
Зут
17
Анхелиньо
24
Виргевер
77
Изима-Мирен
20
Хендрикс
35
Гутьеррес
26
Перейро
24
Дюмфрис
26
де Йонг
11
Лосано
34
Бергвейн
2-4-1
40
Бизот
12
Влаар
2
Оувеян
20
Сентьенс
18
Мидтсьё
22
Свенссон
6
Махер
20
Тил
Остались в запасе
ПСВ
АЗ Алкмаар
89
Элой Ром
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
23
Барт Рамселар
ЦП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
5
Марко Вейинович
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Остались в запасе
89
Элой Ром
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
23
Барт Рамселар
ЦП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Остались в запасе
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
5
Марко Вейинович
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Мартен Мартенс
Статистика матча ПСВ - АЗ Алкмаар
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
Филипс
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