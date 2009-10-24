Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Металлург
Карпаты - Металлург: обзор матча 24 октября 2009
Карпаты
24.10.2009, суббота, 20:00
Чемпионат Украины, 11 тур
3 : 3
Завершен
Металлург
45'
Д. Кожанов
65'
И. Ощипко
75'
А. Федецкий
4'
Тейку
28'
Ч. Майкл Алози
41'
Ч. Майкл Алози
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Металлург
Замена
А. Каськов
️️️️
Ч. Майкл Алози
Замена
Т. Петривский
️️️️
Д. Кожанов
Замена
И. Модебадзе
️️️️
Д. Мицейка
ГОЛ! 3:3!
А. Федецкий
Желтая карточка
В. Аржанов
Вторая желтая
В. Полевой
Желтая карточка
А. Федецкий
Замена
С. Зенев
️️️️
М. Кашчелан
ГОЛ! 2:3!
И. Ощипко
Замена
М. Кополовец
️️️️
В. Батиста
Желтая карточка
М. Кашчелан
+2
ГОЛ! 1:3!
Д. Кожанов
Желтая карточка
В. Вернидуб
ГОЛ! 0:3!
Ч. Майкл Алози
ГОЛ! 0:2!
Ч. Майкл Алози
Желтая карточка
И. Худобяк
Желтая карточка
В. Полевой
ГОЛ! 0:1!
Тейку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
32
Олег Голодюк
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
80
Вильям Батиста
ЦФ
79
Сергей Кузнецов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Металлург
35
Владимир Жук
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
28
Ян Тигорев
ОП
19
Василий Карауш
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
10
Миндаугас Калонас
ЦП
99
Чиди Майкл Алози
ЦФ
Главный тренер
Олег Лутков
Карпаты
13
Юрий Мартыщук
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
20
Сергей Зенев
ЦФ
Металлург
35
Максим Коваль
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
15
Ким Пьюнграе
ЦП
30
Артур Каськов
ЛФ
0
Иракли Модебадзе
ЦФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
4-1-3-2
22
Тлумак
35
Ощипко
29
Тарасенко
4
Тубич
44
Федецкий
18
Кашчелан
32
Голодюк
16
Худобяк
9
Кожанов
79
Кузнецов
80
Батиста
3-3-3-1
35
Жук
4
Тейку
14
Полевой
15
Вернидуб
27
Кривцов
28
Тигорев
16
Мицейка
19
Карауш
17
Аржанов
10
Калонас
99
Алози
80
Батиста
18
Кополовец
18
Кополовец
80
Батиста
9
Кожанов
15
Петривский
15
Петривский
9
Кожанов
18
Кашчелан
20
Зенев
20
Зенев
18
Кашчелан
16
Мицейка
0
Модебадзе
0
Модебадзе
16
Мицейка
99
Алози
30
Каськов
30
Каськов
99
Алози
Остались в запасе
Карпаты
Металлург
13
Юрий Мартыщук
ВР
4
Иван Милошевич
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
Главный тренер
Олег Кононов
15
Ким Пьюнграе
ЦП
35
Максим Коваль
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
Главный тренер
Олег Лутков
Остались в запасе
13
Юрий Мартыщук
ВР
4
Иван Милошевич
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
Остались в запасе
15
Ким Пьюнграе
ЦП
35
Максим Коваль
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Олег Лутков
Статистика матча Карпаты - Металлург
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Стадион:
Украина
Новости команд
Все
Карпаты
Металлург
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Харькова» и «Карпат» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Карпаты» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Карпат» и «Кудровки» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Эпицентр» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Харькова» и «Карпат» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Карпаты» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Карпат» и «Кудровки» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Эпицентр» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Экс-голкипер «Ростова» возглавил запорожский «Металлург»
2016.07.12 12:36
«Кубань» подтвердила трансфер полузащитника запорожского «Металлурга»
2016.01.16 12:35
Полузащитник молодежной сборной Украины пополнил ряды «Кубани»
2016.01.13 16:11
2
Запорожский «Металлург» исключен из розыгрыша УПЛ
2015.12.17 00:11
4
Главный тренер «Металлурга»: «Директор матча сказал, что на игру с «Волынью» поставлено 500 тысяч»
2015.11.30 04:43
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+