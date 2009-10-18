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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Карпаты
Шахтер - Карпаты: обзор матча 18 октября 2009
Шахтер
18.10.2009, воскресенье, 17:00
Чемпионат Украины, 10 тур
5 : 1
Завершен
Карпаты
6'
Фернандиньо (П)
14'
Жадсон (П)
58'
Фернандиньо
77'
Л. Адриано (П)
87'
Л. Адриано
68'
О. Голодюк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Карпаты
ГОЛ! 5:1!
Л. Адриано
Пас отдал
Фернандиньо
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Л. Адриано
Замена
С. Зенев
️️️️
М. Кополовец
Замена
В. Батиста
️️️️
С. Кузнецов
ГОЛ! 3:1!
О. Голодюк
Замена
Л. Адриано
️️️️
Д. Агахова
Замена
Виллиан
️️️️
Илсиньо
Замена
О. Голодюк
️️️️
А. Ткачук
Замена
В. Кобин
️️️️
Д. Срна
ГОЛ! 3:0!
Фернандиньо
Пас отдал
Жадсон
Желтая карточка
Н. Ищенко
14'
Желтая карточка
Н. Тубич
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Жадсон
14'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Фернандиньо
Желтая карточка
А. Тлумак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
44
Игор Дуляй
ЦП
10
Жадсон
АП
77
Илсиньо
ПВ
77
Джулиус Агахова
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Карпаты
22
Андрей Тлумак
(К)
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
79
Сергей Кузнецов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Карпаты
13
Юрий Мартыщук
ВР
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
32
Олег Голодюк
ЦП
20
Сергей Зенев
ЦФ
80
Вильям Батиста
ЦФ
4-2-2-2
30
Пятов
15
Рац
32
Ищенко
44
Ракицкий
33
Срна
5
Фернандиньо
44
Дуляй
10
Жадсон
77
Илсиньо
20
Гладкий
77
Агахова
3-3-2-1
22
Тлумак
35
Ощипко
4
Милошевич
4
Тубич
15
Петривский
19
Ткачук
18
Кополовец
16
Худобяк
9
Кожанов
79
Кузнецов
77
Илсиньо
10
Виллиан
10
Виллиан
77
Илсиньо
33
Срна
14
Кобин
14
Кобин
33
Срна
77
Агахова
4
Адриано
4
Адриано
77
Агахова
19
Ткачук
32
Голодюк
32
Голодюк
19
Ткачук
18
Кополовец
20
Зенев
20
Зенев
18
Кополовец
79
Кузнецов
80
Батиста
80
Батиста
79
Кузнецов
Остались в запасе
Шахтер
Карпаты
12
Рустам Худжамов
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
13
Юрий Мартыщук
ВР
18
Младен Кашчелан
ОП
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
Остались в запасе
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
13
Юрий Мартыщук
ВР
18
Младен Кашчелан
ОП
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Шахтер - Карпаты
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Помощники судьи:
Мотыка Андрей
Соботюк Сергей
Стадион:
Донбасс-Арена
Посещаемость:
40371 из 52667 зрителей (76%)
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