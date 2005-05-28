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Судьи
Главный судья:
Александр Гончар (Сочи)
Помощники:
Александр ГОНЧАР

Торпедо - Шинник

28.05.2005, Суббота, 17:00 мск Москва, стадион Лужники Россия. Премьер-лига, 10 тур Торпедо - Шинник
Россия. Премьер-лига 2004
21 тур
29 августа, воскресенье 00:00 Шинник 3:1 Торпедо
11 тур
15 мая, суббота 00:00 Торпедо 2:0 Шинник
Россия. Премьер-лига 2003
22 тур
24 августа, воскресенье 00:00 Торпедо 1:1 Шинник
11 тур
31 мая, суббота 00:00 Шинник 1:1 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2002
19 тур
10 августа, суббота 00:00 Торпедо 2:0 Шинник
12 тур
13 мая, понедельник 00:00 Шинник 2:1 Торпедо
Чемпионат России 1999
21 тур
21 августа, суббота 00:00 Шинник 1:0 Торпедо
7 тур
15 мая, суббота 00:00 Торпедо 0:0 Шинник
Чемпионат России 1998
16 тур
15 июля, среда 00:00 Торпедо 0:1 Шинник
1 тур
28 марта, суббота 00:00 Шинник 1:0 Торпедо
Чемпионат России 1997
18 тур
16 июля, среда 00:00 Торпедо 1:2 Шинник
1 тур
17 марта, понедельник 00:00 Шинник 1:3 Торпедо
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 12 тур
2 июля, четверг 00:00 Торпедо 1:0 Шинник
Первый этап, 3 тур
8 апреля, среда 00:00 Шинник 0:2 Торпедо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 18 8 4 48:20 +28 62
2. Спартак М 30 16 8 6 47:26 +21 56
3. Локомотив 30 14 14 2 41:18 +23 56
4. Рубин 30 14 9 7 45:31 +14 51
5. Москва 30 14 8 8 36:26 +10 50
6. Зенит 30 13 10 7 45:26 +19 49
7. Торпедо М 30 12 9 9 37:33 +4 45
8. Динамо М 30 12 2 16 36:46 -10 38
9. Шинник 30 9 11 10 26:31 -5 38
10. Томь 30 9 10 11 28:33 -5 37
11. Сатурн 30 8 9 13 23:25 -2 33
12. Амкар-Пермь 30 7 12 11 25:36 -11 33
13. Ростов 30 8 7 15 26:41 -15 31
14. Крылья Советов 30 7 8 15 29:44 -15 29
15. Алания 30 5 8 17 27:53 -26 23
16. Ахмат 30 5 5 20 20:50 -30 14
* - Ахмат: снято 6
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