Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Осасуна - Спортинг
Осасуна - Спортинг: обзор матча 22 сентября 2018
Осасуна
22.09.2018, суббота, 17:00
Испания. Сегунда, 6 тур
1 : 0
Завершен
Спортинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Спортинг
Желтая карточка
Э. Барха
62'
45'
Желтая карточка
Ф. Молинеро
Желтая карточка
Ойер
23'
21'
Желтая карточка
У. Джурджевич
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
23
Рубен
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Ойер
ОП
11
Энрике Барха
ПВ
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
17
Робин Лод
ЦП
8
Андре Соуза
ЦП
32
Урош Джурджевич
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
35
Мигель Олавиде
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
Спортинг
18
Жералдеш
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
14
Эрнан
ЦП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
3-1-2-1
23
Рубен
18
Клер
15
Гарсия
22
Видаль
6
Ойер
14
Гарсия
11
Барха
23
Брэндон
3-2-2
13
Мариньо
2
Молинеро
15
Канелья
3
Бабен
17
Лод
8
Соуза
20
Хименес
32
Джурджевич
Остались в запасе
Осасуна
Спортинг
1
Хуан Перес
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
35
Мигель Олавиде
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
18
Жералдеш
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
14
Эрнан
ЦП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
35
Мигель Олавиде
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
Остались в запасе
18
Жералдеш
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
14
Эрнан
ЦП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Осасуна - Спортинг
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Стадион:
Эль Садар
Новости команд
Все
Осасуна
Спортинг
Ла Лига: шансы «Осасуны» и «Малаги» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:10
Клуб РПЛ хочет приобрести нападающего из Сенегала
19 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига: шансы «Осасуны» и «Малаги» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:10
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
Клуб РПЛ хочет приобрести нападающего из Сенегала
19 ноября
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
«Спортинг» подписал российского игрока
13 июля
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+