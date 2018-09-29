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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - АДО Ден Хааг
Херенвен - АДО Ден Хааг: обзор матча 29 сентября 2018
Херенвен
29.09.2018, суббота, 19:30
Голландия. Эредивизие, 7 тур
1 : 1
Завершен
АДО Ден Хааг
31'
М. Влап
45'
Т. Нецид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херенвен - АДО Ден Хааг
70'
Желтая карточка
Т. Бегелсдейк
Желтая карточка
Д. Хег
65'
53'
Желтая карточка
Т. Нецид
45'
ГОЛ! 1:1!
Т. Нецид
Пас отдал
Н. Эль-Хайяти
36'
Желтая карточка
В. Канон
ГОЛ! 1:0!
М. Влап
Пас отдал
А. Зенели
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
2
Мортен Торсбю
ЦП
23
Бен Ринстра
ЦП
14
Мичел Влап
АП
Главный тренер
Хенк Брюгге
АДО Ден Хааг
5
Вилфрид Канон
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
25
Том Бегелсдейк
ЦЗ
20
Джованни Труп
ЦЗ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
10
Лекс Иммерс
ЦФ
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Херенвен
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
АДО Ден Хааг
26
Майк Хэвкотт
ВР
22
Роберт Звинкелс
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
2-2-2
5
Вауденберг
3
Хег
2
Торсбю
23
Ринстра
9
Зенели
14
Влап
4-1-3
14
Мейерс
25
Бегелсдейк
20
Труп
5
Канон
23
Бекер
15
Нецид
10
Иммерс
19
Эль-Хайяти
Остались в запасе
Херенвен
АДО Ден Хааг
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Хенк Брюгге
26
Майк Хэвкотт
ВР
22
Роберт Звинкелс
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Остались в запасе
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Остались в запасе
26
Майк Хэвкотт
ВР
22
Роберт Звинкелс
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Брюгге
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Статистика матча Херенвен - АДО Ден Хааг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Телстар
2 : 2
11.10.2026
АДО Ден Хааг
Информация о матче
Стадион:
Абе Ленстра
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