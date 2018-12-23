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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Ризеспор
Трабзонспор - Ризеспор: обзор матча 23 декабря 2018
Трабзонспор
23.12.2018, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 17 тур
4 : 1
Завершен
Ризеспор
79'
У. Родальега
90+2'
Э. Нвакаеме
84'
А. Умар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Ризеспор
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Болдрин
ГОЛ! 2:1!
Э. Нвакаеме
Пас отдал
К. Экубан
90'
+2
Желтая карточка
Ю. Куцка
90'
Желтая карточка
К. Экубан
89'
84'
ГОЛ! 1:1!
А. Умар
Пас отдал
В. Мурики
ГОЛ! 1:0!
У. Родальега
Пас отдал
Э. Нвакаеме
79'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
57
Филип Новак
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
19
Вахид Амири
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
23
Уго Родальега
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
54
Мехмет Услу
ЦЗ
5
Абдуллах Дурак
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
30
Амину Умар
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
Трабзонспор
10
Олкай Шахан
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
Ризеспор
1
Самир Уйкани
ВР
8
Али Камдали
ЦЗ
6
Робин Ялчин
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
2-3-1-2
57
Новак
5
Хосейни
33
Омюр
19
Амири
12
Онази
97
Языджи
9
Нвакаеме
23
Родальега
3-2-2
23
Аккан
77
Оваджикли
14
Брабец
54
Услу
5
Дурак
10
Болдрин
19
Мурики
30
Умар
Остались в запасе
Трабзонспор
Ризеспор
10
Олкай Шахан
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
1
Самир Уйкани
ВР
8
Али Камдали
ЦЗ
6
Робин Ялчин
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
Остались в запасе
10
Олкай Шахан
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
8
Али Камдали
ЦЗ
6
Робин Ялчин
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Реджеп Учар
Статистика матча Трабзонспор - Ризеспор
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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