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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Истанбул Башакшехир
Коньяспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 27 октября 2018
Коньяспор
27.10.2018, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Истанбул Башакшехир
60'
Р. Байич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Истанбул Башакшехир
60'
ГОЛ! 0:1!
Р. Байич
Пас отдал
К. Фрей
Желтая карточка
Ф. Дианье
51'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
89
Нейц Скубич
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
27
Дени Милошевич
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
12
Абду Траоре
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Коньяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
4
Али Туран
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
20
Ведат Бора
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
15
Карим Хафез
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
3-1-3-2
1
Киринтили
89
Скубич
3
Дианье
87
Озторун
16
Йонссон
27
Милошевич
8
Евтович
12
Траоре
9
Ятабаре
18
Яхович
3-2-3-1-1
34
Гюнок
24
Епуряну
3
Да Кошта
33
Учар
21
Текдемир
3
Клиши
11
Фрей
17
Кахведжи
8
Моссоро
10
Вишча
11
Байич
Остались в запасе
Коньяспор
Истанбул Башакшехир
7
Морике Фофана
ЛВ
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
4
Али Туран
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
20
Ведат Бора
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
1
Волкан Бабакан
ВР
15
Карим Хафез
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
7
Морике Фофана
ЛВ
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
4
Али Туран
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
20
Ведат Бора
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
15
Карим Хафез
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Коньяспор - Истанбул Башакшехир
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Конья
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