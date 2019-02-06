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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Тун
Лугано - Тун: обзор матча 06 февраля 2019
Лугано
06.02.2019, среда, 22:00
Швейцария. Суперлига, 19 тур
1 : 3
Завершен
Тун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лугано - Тун
90'
+1
Желтая карточка
С. Йосс
43'
Желтая карточка
Р. Гелми
Начало матча
Статистика матча Лугано - Тун
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
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Лига конференций, 4 тур
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25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Стокхорн Арена
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