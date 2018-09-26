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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо - БАТЭ
Торпедо - БАТЭ: обзор матча 26 сентября 2018
Торпедо
26.09.2018, среда, 16:30
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
0 : 3
Завершен
БАТЭ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Торпедо - БАТЭ
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Торпедо
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Гомель
3 : 0
01.12.2019
Торпедо
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Торпедо
0 : 3
24.11.2019
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Неман
3 : 0
09.11.2019
Торпедо
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Торпедо
0 : 3
02.11.2019
СКА-1938
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
Торпедо
0 : 3
30.10.2019
Шахтер
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
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БАТЭ
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