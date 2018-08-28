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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Халл Сити - Дерби Каунти
Халл Сити - Дерби Каунти: обзор матча 28 августа 2018
Халл Сити
28.08.2018, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
0 : 4
Завершен
Дерби Каунти
39'
Ф. Джозефзун
89'
М. Маунт
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Халл Сити - Дерби Каунти
89'
ГОЛ! 0:2!
М. Маунт
Пас отдал
М. Лоу
Желтая карточка
К. Стюарт
76'
Желтая карточка
Д. Тораль
55'
39'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Джозефзун
Желтая карточка
А. МакДональд
22'
7'
Желтая карточка
А. Уисдом
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
21
Джон Тораль
ЦП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
18
Уильям Кин
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Главный тренер
Пол Уорн
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
11
Дэвид Милинкович
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
3-2-2
25
Лонг
6
Стюарт
5
МакДональд
34
Кейн
21
Тораль
18
Бэтти
12
Дико
18
Кин
3-2-2
13
Рос
14
Уисдом
2
Мэлони
36
Кио
4
Джонсон
23
Хаддлстоун
8
Джозефзун
7
Маунт
Остались в запасе
Халл Сити
Дерби Каунти
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
11
Дэвид Милинкович
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
33
Скотт Карсон
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
11
Дэвид Милинкович
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Халл Сити - Дерби Каунти
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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